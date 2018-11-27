В Украине растаможили первый автомобиль на "евробляхах" по новому закону

По данным ГФС, через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту почти на 35 тысяч гривен дороже

Черновицкая таможня ГФС оформила первое транспортное средство на "еврономерах" по новым льготным условиям. Гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составила 4,6 тыс гривен, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,765 тыс грн и НДС (20%) – 15,957 тыс грн. Об этом сообщают в пресс-службе ГФС.

"Следует отметить, что до 25 ноября, когда вступил в силу Закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией, импорт этого автомобиля был невозможен из-за запрета на таможенное оформление автомобилей старше 8 лет", – сказано в сообщении.

Напомним, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается со скидкой в 50%, кроме электромобилей, с применением коэффициентов, в зависимости от объема двигателя и возраста ТС. Таким образом через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс грн. Таким образом экономия составила 34,5 тыс грн.

Кроме того, таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8,5 тыс. гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан). В случае, если это транспортное средство находится на территории Украины, с нарушением требований Таможенного кодекса Украины, то деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства или лицо, уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В свою очередь недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.