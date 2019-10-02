Во дворе жителя Прикарпатья прогремел взрыв

На Прикарпатье сегодня, 2 октября около 3:40 ночи на территории домохозяйства 50-летнего жителя города Калуш прогремел взрыв.

Работники взрывотехнического отдела полиции установили, что во дворе взорвались две гранаты РГД – 5. Их обломки отправили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома. Об этом сообщают в полиции.

Открыто досудебное расследование (Незаконное обращение с боевыми припасами и хулиганство) УКУ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к указанному преступлению.

Ранее ветеран АТО подорвал свою жену и себя гранатами в Ивано-Франковске,

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

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