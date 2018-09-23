Во Львов приезжает оркестр Lords of the Sound

Сегодня, 05:40

Новая концертная программа от "лордов" посвящена самым ярким киногероям, которые отчаянно стоят на страже спокойствия и благополучия всей Вселенной


Фото: Lords of the Sound

Фото: Lords of the Sound

Фото: Lords of the Sound

Фото: Lords of the Sound

Во Львове в понедельник, 24 сентября, , в Национальном театре им. М. Заньковецкой, выступит симфонический оркестр Lords of the Sound. Хор, спецэффекты и превосходная музыка сольются в новой зрелищной шоу-программе Symphony Of Justice. Начало – в 20:00.

"Новая концертная программа от "лордов", настоящих любимцев львовской публики, посвященная самым ярким киногероям, которые отчаянно стоят на страже спокойствия и благополучия всей Вселенной. Они борются с преступностью, террористами, пришельцами, злыми гениями, машинами и всем тем, что грозит галактикам, цивилизациям или отдельным людям", – сообщают организаторы.

Новая концертная программа от оркестра Lords of the Sound – это, без преувеличения, потрясающее музыкальное событие для кино- и меломанов. На сцене будет более 100 музыкантов (симфонический оркестр и хор), неожиданные спецэффекты и, главное, великолепная музыка. Авантюризм, решительность, мужество, энергия – вот что заложено в концерте Symphony of Justice. А еще больший размах действу добавят спецэффекты и оригинальные элементы шоу.

Ранее мы писали, что три десятка лучших украинских артистов, 52-метровая сцена, семь часов уникального шоу, 13 тысяч зрителей – на днях на стадионе "Арена Львов" создавалась история новой украинской музики – шоу "Українська пісня 2018/ Ukrainian Song Project".

Также сообщалось, что во Львове прошел  "III Фестиваль Параджанова: место правды".

музыка, фестиваль, Львов, шоу

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