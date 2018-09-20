"Спасибо за то, что вы есть", – львовские школьники записали видео в поддержку политзаключенного Балуха

Сегодня, 11:06

Подростки надеются на встречу с активистом и рассказывают о своих мечтах  

Дети ждут Балуха во Львове. Фото: Фото: crimeahrg.org
Дети ждут Балуха во Львове. Фото: Фото: crimeahrg.org

Львовские школьники записали видео в поддержку украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает более 180 дней в знак протеста против сфабрикованного к нему дела. Обнародовал видео в Facebook заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Хочу вас поблагодарить за то, что Вы есть, за то, что Вы терпите, и за то, что Бог подарил Вас нам. Надеюсь, однажды мы встретимся с вами во Львове и пойдем в кафе "Крым". А сейчас я почти каждый день вспоминаю Вас в своих молитвах и надеюсь на скорую встречу", – говорит одна из школьниц.

Также подростки рассказывают о своих планах на будущее, учебных заведениях и обычной жизни.

Напомним, ранее мы писали, что российские власти предъявили Балуху  обвинение в хранении боеприпасов. А 4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии – поселении.  

Также сообщалось что  украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере.

Кроме этого, публиковалась информация,  что украинского активиста Владимира Балуха, состояние которого ухудшилось, в симферопольском СИЗО "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться от него".

А  президент Украины Петр Порошенко осудил приговор, вынесенный Балуху – 5 лет лишения свободы.
Львов, школьники, СИЗО, подростки

Вы сейчас просматриваете новость ""Спасибо за то, что вы есть", – львовские школьники записали видео в поддержку политзаключенного Балуха ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Роман Сущенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko/

Сущенко получил право на свидание с родными

Вчера, 23:05

Также узник Кремля получил право на 6 телефонных звонков

Другие регионы

Фото: Novosti-N

Из СИЗО в Николаеве вышел чеченец, выдачи которого хотела Россия

Вчера, 14:12

Тимаров выразил надежду на получение статуса беженца в Украине
Загрузка...

Крым

Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org

Пронзительные боли и рвота: Денисова рассказала о состоянии избитого Балуха

18 Сентября, 12:28

Политзаключенный попросил привести к нему нотариуса, чтобы написать завещание

Крым

Фото: Twitter

Оккупанты отрицают избиение Балуха в СИЗО Симферополя

15 Сентября, 21:22

В ФСИН не обнаружили у политзаключенного телесных повреждений

Крым

Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org

Адвоката не пустили к избитому политзаключенному Балуху

15 Сентября, 18:17

Владимир Балух очень ослаб физически и потерял в весе

Политика

facebook.com/denisovaombudsman

"Только Путин может принять такое решение": Денисова требует допустить ее к Балуху

15 Сентября, 14:00

Украинский омбудсмен в любую минуту готова выехать к политзаключенному
Загрузка...