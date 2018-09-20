"Спасибо за то, что вы есть", – львовские школьники записали видео в поддержку политзаключенного Балуха

Подростки надеются на встречу с активистом и рассказывают о своих мечтах

Львовские школьники записали видео в поддержку украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает более 180 дней в знак протеста против сфабрикованного к нему дела. Обнародовал видео в Facebook заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Хочу вас поблагодарить за то, что Вы есть, за то, что Вы терпите, и за то, что Бог подарил Вас нам. Надеюсь, однажды мы встретимся с вами во Львове и пойдем в кафе "Крым". А сейчас я почти каждый день вспоминаю Вас в своих молитвах и надеюсь на скорую встречу", – говорит одна из школьниц.

Также подростки рассказывают о своих планах на будущее, учебных заведениях и обычной жизни.

Напомним, ранее мы писали, что российские власти предъявили Балуху обвинение в хранении боеприпасов. А 4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии – поселении.

Также сообщалось что украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере.

Кроме этого, публиковалась информация, что украинского активиста Владимира Балуха, состояние которого ухудшилось, в симферопольском СИЗО "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться от него".

А президент Украины Петр Порошенко осудил приговор, вынесенный Балуху – 5 лет лишения свободы.