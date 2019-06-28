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Во Львове ликвидировали сильный пожар в локомотивном депо

28 июня, 22:39

Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад", сообщает прес-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Пожар был ликвидирован в 21:30", – сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре поступила в ГСЧС около 17:00. По предварительным данным, горела кровля цеха на площади около 1000 м.кв.

Угрозы для населения, прилегающих зданий и близлежащего железнодорожного вокзала нет.

К тушению пожара привлекли экипажи 19 спецавтомобилей и 114 пожарных.

Причину пожара выясняют.

Напомним, не так давно возле Львова вспыхнул пожар на поле – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы густого дыма.

А недавно на окраине Львова на территории предприятия по производству надгробных плит произошел пожар – горел автобус, микроавтобус, грузовикс цистерной, которая, по всей вероятности, и послужила причиной взрывов.

Также во Львове  произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

Ранее возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.

По информации ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров и, как следствие, гибели людей являются халатность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

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Тег пожар, Львов, вокзал, ликвидация, депо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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