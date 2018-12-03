Во Львове многоэтажку эвакуировали из-за горящего лифта

Во Львове жильцов одной из многоэтажек экстренно эвакуировали из-за пожара в лифте. Как выяснилось, загорелась кабина лифта на первом этаже, и по всему подъезду быстро распространился едкий дым, а потому 20 человек спасатели вывели из дома на улицу.

В результате происшествия подъемник сгорел дотла, но никто из людей не пострадал. У спасателей на борьбу с огнем ушло почти полчаса.

"Практически весь подъезд был заполнен дымом. Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов с верхних этажей, это седьмой, восьмой и девятый этаж. В настоящее время причины пожара выясняют правоохранители", – рассказала спикер управления ГСЧС во Львовской области Кристина Авдеева.

Напомним, ранее в одной из высоток киевской Оболони вспыхнул сильный пожар, проходила эвакуация жителей. Возгорание произошло в лифтовой шахте с пятого по 23 этаж. Огонь распространился также на одну из квартир на 20-м этаже.

Также мы писали о пожаре в столичном здании Минфина. возгорание произошло в утреннее время на улице Межигорской в шахте лифта на уровне седьмого этажа, там сгорели кабели.