Во Львове многоэтажку эвакуировали из-за горящего лифта

Сегодня, 18:17

Из-за серьезного задымления из дома вывели 25 человек


Во Львове жильцов одной из многоэтажек экстренно эвакуировали из-за пожара в лифте. Как выяснилось, загорелась кабина лифта на первом этаже, и по всему подъезду быстро распространился едкий дым, а потому 20 человек спасатели вывели из дома на улицу.

В результате происшествия подъемник сгорел дотла, но никто из людей не пострадал. У спасателей на борьбу с огнем ушло почти полчаса.

"Практически весь подъезд был заполнен дымом. Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов с верхних этажей, это седьмой, восьмой и девятый этаж. В настоящее время причины пожара выясняют правоохранители", – рассказала спикер управления ГСЧС во Львовской области Кристина Авдеева.

Напомним, ранее в одной из высоток киевской Оболони вспыхнул сильный пожар, проходила эвакуация жителей. Возгорание произошло в лифтовой шахте с пятого по 23 этаж. Огонь распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. 

Также мы писали о пожаре в столичном здании Минфина. возгорание произошло в утреннее время на улице Межигорской в шахте лифта на уровне седьмого этажа, там сгорели кабели.
пожар, Львов, эвакуация, лифт

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"Сегодня"

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