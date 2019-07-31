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Смертельное ДТП в Ровенской области: грузовик перевернулся, цистерна слетала в кювет

Сегодня, 17:00

В аварии погиб 18-летний водитель

Смертельное ДТП в Ровенской области: грузовик перевернулся, цистерна слетала в кювет Запад В аварии погиб 18-летний водитель

В Ровенской области 31 июля, около 11:00, в селе Дитиничи произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Как оказалось, водитель автомобиля "ГАЗ-53" не справился с управлением, съехал на обочину, грузовик опрокинулся, после чего цистерна оторвалась и слетела в кювет. В результате ДТП 18-летний водитель – житель села Грядки, от полученных травм погиб на месте происшествия.

По информации ГСЧС, указанный автомобиль не является спецтранспортом и принадлежит одному из сельскохозяйственных предприятий. По факту ДТП открыто досудебное расследование.

Ранее на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла ночью в лесной местности в Межгорском районе.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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ДТП грузовик ровно погибший

Источник: Сегодня

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