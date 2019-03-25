Во Львове наглый вор обокрал квартиру, и пока хозяева спали, пошел в душ

Наглый сложил награбленное на столе и пошел в душ мыться

Во Львове наглый вор обокрал квартиру, и пока хозяева спали, пошел в душ 2019-03-25T21:51:00+02:00 Запад Наглый сложил награбленное на столе и пошел в душ мыться

Пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Наглого 35-летнего вора задержали во Львове. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел в душ мыться.

Шум разбудил хозяйку квартиры, которая была дома вместе с детьми. Она вызвала полицию. Вора задержали.

"Женщина сообщила, что в соседней комнате находится лицо, неизвестное ей. Оперативно проникли в помещение. Было обнаружено, что этот человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления", – говорит патрульный полицейский Роман Ильницкий.

Напомним, в Смеле Черкасской области полицейские задержали серийного вора. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области. Как выяснилось, местным правоохранителям поступило сообщение от женщины о том, что ночью в ее квартиру проник мужчина и завладел ее золотыми серьгами и цепочкой. В тот же день к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что на него ночью на улице напал неизвестный и ограбил его.

Ранее в Одессе задержали банду грабителей, которые вынесли из квартиры вещи и драгоценности на два с половиной миллиона гривен. В банду входили трое грабителей: двое мужчин и женщина. Они украли из дома технику, шубу, золото, документы и сейф с 77 тысячами долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове наглый вор обокрал квартиру, и пока хозяева спали, пошел в душ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.