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Во Львове наглый вор обокрал квартиру, и пока хозяева спали, пошел в душ

Сегодня, 21:51

Наглый сложил награбленное на столе и пошел в душ мыться

Во Львове наглый вор обокрал квартиру, и пока хозяева спали, пошел в душ Запад Наглый сложил награбленное на столе и пошел в душ мыться

Пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Наглого 35-летнего вора задержали во Львове. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел в душ мыться.

Шум разбудил хозяйку квартиры, которая была дома вместе с детьми. Она вызвала полицию. Вора задержали.

"Женщина сообщила, что в соседней комнате находится лицо, неизвестное ей. Оперативно проникли в помещение. Было обнаружено, что этот человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления", – говорит патрульный полицейский Роман Ильницкий.

Напомним, в Смеле Черкасской области полицейские задержали серийного вора. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области. Как выяснилось, местным правоохранителям поступило сообщение от женщины о том, что ночью в ее квартиру проник мужчина и завладел ее золотыми серьгами и цепочкой. В тот же день к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что на него ночью на улице напал неизвестный и ограбил его.

Ранее в Одессе задержали банду грабителей, которые вынесли из квартиры вещи и драгоценности на два с половиной миллиона гривен. В банду входили трое грабителей: двое мужчин и женщина. Они украли из дома технику, шубу, золото, документы и сейф с 77 тысячами долларов. 

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Тег грабитель, душ, задержали

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