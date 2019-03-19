В Черкасской области задержали серийного грабителя
Мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы
В Смеле Черкасской области полицейские задержали серийного вора. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как выяснилось, местным правоохранителям поступило сообщение от женщины о том, что ночью в ее квартиру проник мужчина и завладел ее золотыми серьгами и цепочкой. В тот же день к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что на него ночью на улице напал неизвестный и ограбил его.
На данный момент копы установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель, он уже признался в содеянном.
"По данному факту Смелянским отделом полиции открыт ряд уголовных производств по частям 2 и 3 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Херсонской области во время спецоперации правоохранители задержали участников преступной группы, которые в течение полугода совершали кражи из квартир по Черкасской области.
Ранее в Одессе задержали банду грабителей, которые вынесли из квартиры вещи и драгоценности на два с половиной миллиона гривен. В банду входили трое грабителей: двое мужчин и женщина. Они украли из дома технику, шубу, золото, документы и сейф с 77 тысячами долларов.
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