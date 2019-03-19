В Полтаве грабители все чаще нападают на женщин: в городе открыли курсы самообороны

Воры срывают с женщин украшения и воруют у них сумочки

В Полтаве грабители все чаще нападают на женщин: в городе открыли курсы самообороны 2019-03-19T14:07:00+02:00 Другие регионы Воры срывают с женщин украшения и воруют у них сумочки

Грабители в городе срывают с женщин украшения и воруют у них сумочки. Чтобы полтавчанки чувствовали себя безопаснее и могли дать отпор, тут открыли курсы самообороны. На них девушек и женщин учат давать отпор возможным нападающим, но прежде всего на тренировках их обучают убегать от нападавших.

В Полтаве такие тренировки проводят уже второй раз. Открыть секцию предложила чиновница облгосадминистрации Наталья Панченко после того, как сама стала жертвой грабителя. Самозащиты женщин обучают в течение месяца бесплатно. Проводят такие курсы раз в год.

Напомним, недавно в Запорожской области полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки, которое произошло в Токмаке.

Кроме того, в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

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