Во Львове ночной "художник" ударил ножом полицейского: пострадавший в больнице

Сегодня, 12:25

Как оказалось, парни наносили через трафарет надпись на фасад здания "Кто заказал Катю Гандзюк".

Фото: golos.ua
Фото: golos.ua

Во Львове сегодня, 17 августа, около четырех утра во время отработки Галицкого района оперативники заметили двух человек, которые аэрозольной краской наносили надписи на фасад дома на улице Ковжуна. Увидев правоохранителей злоумышленники начали убегать. Во время задержания один из них внезапно ударил капитана полиции ножом.

Как сообщает известная львовская блогер Вика Балицька, парни наносили через трафарет надпись "Кто заказал Катю Гандзюк".

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"Жизни нашего оперативника ничего не угрожает, состояние его стабильное. Надеемся на его скорейшее выздоровление. Злоумышленники задержаны. Установлено, что это 20-летние львовяне. Сегодня им будет избрана мера пресечения", – рассказал и.о. обязанности начальника Главного управления национального полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии,  ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.

Также мы писали, что в Ровно недавно умер  25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник  заколол вилами.

Ранее сообщалось, что во Львове правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью капитана милиции, который погиб в результате волочения лошадьми по поверхности дороги во Львовской области.
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Источник:

"Сегодня"

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