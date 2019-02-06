В Запорожье задержали женщину, подозреваемую в продаже наркотиков

46-летнюю женщину подозревают в продаже наркотиков на территории города

Фото: vindaily.info.

В Запорожье задержали женщину, подозреваемую в продаже наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/839/2cd/5c48392cdf810.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/839/2cd/5c48392cdf810.jpg 2019-02-06T19:54:00+02:00 Запорожье 46-летнюю женщину подозревают в продаже наркотиков на территории города

В Запорожье полицейские разоблачили женщину, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

46-летнюю местную жительницу подозревают в продаже каннабиса. Во время проведения санкционированного обыска в квартире злоумышленницы правоохранители нашли и изъяли деньги и пакеты с наркотическим веществом.

Все вещества отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, недавно в Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.

Также мы писали о том, как в Черновцах задержали организатора нелегального бизнеса, который втягивал девушек в занятие проституцией.

"Организатором преступной схемы оказался 36-летний буковинец. Он подыскал в социальных сетях трех буковинок в возрасте от 18 до 25 лет. Пользуясь тем, что девушки находились в трудном материальном положении, сутенер втянул их в занятие проституцией. Половину полученных денег он оставлял себе", – заявили копы.

Кроме этого, полицейские выяснили, что злоумышленник угощал своих "подопечных" наркотиками, чтобы они стали более зависимы от него. Также наркотические средства сутенер сбывал лицам, которые пользовались сексуальными услугами девушек.

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