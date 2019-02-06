Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье задержали женщину, подозреваемую в продаже наркотиков

Сегодня, 19:54

46-летнюю женщину подозревают в продаже наркотиков на территории города

Фото: vindaily.info
Фото: vindaily.info.
В Запорожье задержали женщину, подозреваемую в продаже наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/839/2cd/5c48392cdf810.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/839/2cd/5c48392cdf810.jpg Запорожье 46-летнюю женщину подозревают в продаже наркотиков на территории города

В Запорожье полицейские разоблачили женщину, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

46-летнюю местную жительницу подозревают в продаже каннабиса. Во время проведения санкционированного обыска в квартире злоумышленницы правоохранители нашли и изъяли деньги и пакеты с наркотическим веществом.

Все вещества отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, недавно в Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.

Также мы писали о том, как в Черновцах задержали организатора нелегального бизнеса, который втягивал девушек в занятие проституцией.

"Организатором преступной схемы оказался 36-летний буковинец. Он подыскал в социальных сетях трех буковинок в возрасте от 18 до 25 лет. Пользуясь тем, что девушки находились в трудном материальном положении, сутенер втянул их в занятие проституцией. Половину полученных денег он оставлял себе", – заявили копы.

Кроме этого, полицейские выяснили, что злоумышленник угощал своих "подопечных" наркотиками, чтобы они стали более зависимы от него. Также наркотические средства сутенер сбывал лицам, которые пользовались сексуальными услугами девушек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег наркотики, Запорожье, наркоторговля

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье задержали женщину, подозреваемую в продаже наркотиков". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Распространяли амфетамин: в Житомирской области задержали банду наркодилеров

Сегодня, 06:00

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Днепропетровской области разоблачили банду наркодилеров во главе с полицейским

Вчера, 08:39

Злоумышленники наладили поставки наркотиков и психотропов из других регионов Украины

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной