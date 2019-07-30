Вчера, 29 июля около 22.45 дети вышли из дома, что в центре города, и не вернулись

Во Львове пропали двойняшки: сестру и брата ищут семнадцать часов 2019-07-30T16:15:15+03:00 Запад Вчера, 29 июля около 22.45 дети вышли из дома, что в центре города, и не вернулись

Во Львове в Галицкий отдел полиции сегодня, 30 июля, с заявлением об исчезновении несовершеннолетних двойняшек – мальчика и девочки в возрасте 13 лет обратилась их мать. Установлено, что 29 июля около 22.45 дети вышли из дома по вул.Костомарова во Львове до сих пор не вернулись.

Мальчик: Павлюк Максим Романович – рост 145 см, худощавый, был одет в зеленую футболку, синие джинсы, серо-голубые кроссовки, имел с собой рюкзак Tommy Hilfiger.

Девочка: Павлюк Роксана Романовна – рост 145 см, худощавая, была одета в платье светло-голубое в полоску, белые босоножки, джинсовую куртку.

Дети объявлены в розыск, полицейские принимают все меры для установления их местонахождения.

"Просьба ко всем, кто владеет информацией, которая поможет в розыске несовершеннолетних,обратиться на оперативную линию 102", – добавляют в полиции.

Напомним, недавно во Львове продавцам магазина оставили ребенка, полиции пришлось искать родителей.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

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