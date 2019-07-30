Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Во Львове пропали двойняшки: сестру и брата ищут семнадцать часов

Сегодня, 16:15

Вчера, 29 июля около 22.45 дети вышли из дома, что в центре города, и не вернулись

Во Львове пропали двойняшки: сестру и брата ищут семнадцать часов Запад Вчера, 29 июля около 22.45 дети вышли из дома, что в центре города, и не вернулись

 

Во Львове в Галицкий отдел полиции сегодня, 30 июля, с заявлением об исчезновении несовершеннолетних двойняшек  – мальчика и девочки в возрасте 13 лет обратилась их мать. Установлено, что 29 июля около 22.45 дети вышли из дома по вул.Костомарова во Львове до сих пор не вернулись.

Мальчик: Павлюк Максим Романович – рост 145 см, худощавый, был одет в зеленую футболку, синие джинсы, серо-голубые кроссовки, имел с собой рюкзак Tommy Hilfiger.

Девочка: Павлюк Роксана Романовна – рост 145 см, худощавая, была одета в платье светло-голубое в полоску, белые босоножки, джинсовую куртку.

Дети объявлены в розыск, полицейские принимают все меры для установления их местонахождения.

"Просьба ко всем, кто владеет информацией, которая поможет  в розыске несовершеннолетних,обратиться  на оперативную линию 102", – добавляют в полиции.

Напомним, недавно во Львове продавцам магазина оставили ребенка, полиции пришлось искать родителей.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

дети Львов розыск двойняшки

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дожди
Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дождиУкраина
Во Львове копы спасли щенка: умирал от жары в закрытой машине
Во Львове копы спасли щенка: умирал от жары в закрытой машинеЗапад