Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области три человека отравились угарным газом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-30T13:26:01+03:00 Запад Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу

В ночь на 30 июля в городе Стрый три человека отравились угарным газом. ЧП произошло около 3:05 в квартире на ул. Саксаганского. В числе пострадавших - подросток 2003 года рождения.

"Жители данной квартиры в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Квартира оборудована ПГ-4 и 2-функциональным газовым котлом. Аварийная бригада "Львовгаз" временно перекрыла подачу газа в жилище пострадавших.

Напомним,в феврале во Львове в результате отравления угарным газом пострадали шесть человек.

Также сообщалось, что в январе в арендованной квартире в центре Львова от отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще двое госпитализированы.

Напомним, ранее в Пустомытовском районе Львовской области отравились угарным газом три человека. Инцидент произошел около 2 часов в селе Сокольники на ул. Сечевых Стрельцов. Пострадавших в возрасте 15, 18 и 19 лет, госпитализировали.

Кроме этого, мы писали, что во Львовской области жертвами газовой "атаки" стали шесть человек. Три человека в результате отравления погибли, еще трое, в том числе и маленький ребенок, попали в больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама