Во Львовской области три человека отравились угарным газом

В ночь на 30 июля в городе Стрый три человека отравились угарным газом. ЧП произошло около 3:05 в квартире на ул. Саксаганского. В числе пострадавших - подросток 2003 года рождения.
"Жители данной квартиры в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Квартира оборудована ПГ-4 и 2-функциональным газовым котлом. Аварийная бригада "Львовгаз" временно перекрыла подачу газа в жилище пострадавших.
Напомним,в феврале во Львове в результате отравления угарным газом пострадали шесть человек.
Также сообщалось, что в январе в арендованной квартире в центре Львова от отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще двое госпитализированы.
Напомним, ранее в Пустомытовском районе Львовской области отравились угарным газом три человека. Инцидент произошел около 2 часов в селе Сокольники на ул. Сечевых Стрельцов. Пострадавших в возрасте 15, 18 и 19 лет, госпитализировали.
Кроме этого, мы писали, что во Львовской области жертвами газовой "атаки" стали шесть человек. Три человека в результате отравления погибли, еще трое, в том числе и маленький ребенок, попали в больницу.
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