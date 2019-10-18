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Во Львове пьяный юноша на легковушке устроил ДТП: погибла женщина, еще четверо ранены

18 октября, 13:15

20-летнего водителя Renault задержали, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет

В ночь на 18 октября, около 1:30 возле с. Сокольники, что недалеко от Львова, произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Renault.

Как предварительно установили полицейские, пьяный водитель автомобиля Renault, 20-летний житель Перемышлянского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Последним управлял 50-летний житель Ивано Франковской области.

В результате ДТП погибла 47-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. Оба водителя и двое пассажиров Renault в возрасте 20 и 21 год получили травмы. Пострадавших доставили в 8-городскую клиническую больницу Львова.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали из автомобиля Volkswagen травмированного водителя и погибшую женщину. От машины ничего не осталось.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Водителя Renault задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее мы писали, что во Львове возле автозаправки столкнулись автомобили BMW 7 и Daewoo Lanos.

Напомним, на трассе Львов – Тернополь не разминулись две иномарки. Женщина – водитель Audi шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru, в результате чего легковушки превратились в металлолом.

Также сообщалось, что во Львовской области столкнулись три автомобиля, пострадали более 10 человек.

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ДТП Львов погибшие пьяный водитель

Источник: Сегодня

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