Во Львове пьяный юноша на легковушке устроил ДТП: погибла женщина, еще четверо ранены

20-летнего водителя Renault задержали, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет

В ночь на 18 октября, около 1:30 возле с. Сокольники, что недалеко от Львова, произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Renault.

Как предварительно установили полицейские, пьяный водитель автомобиля Renault, 20-летний житель Перемышлянского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Последним управлял 50-летний житель Ивано Франковской области.

В результате ДТП погибла 47-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. Оба водителя и двое пассажиров Renault в возрасте 20 и 21 год получили травмы. Пострадавших доставили в 8-городскую клиническую больницу Львова.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали из автомобиля Volkswagen травмированного водителя и погибшую женщину. От машины ничего не осталось.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Водителя Renault задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Ранее мы писали, что во Львове возле автозаправки столкнулись автомобили BMW 7 и Daewoo Lanos.

Напомним, на трассе Львов – Тернополь не разминулись две иномарки. Женщина – водитель Audi шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru, в результате чего легковушки превратились в металлолом.

Также сообщалось, что во Львовской области столкнулись три автомобиля, пострадали более 10 человек.

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