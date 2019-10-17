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Во Львове студент задержал опасного преступника

17 октября, 12:17

Мужчина, ранивший ножом в трамвае мужчину, был объявлен в розыск

/ Фото: Pixabay

Во Львове 25-летний студент, участник боевых действий задержал злоумышленника, причастного к нападению с ножом на пассажира трамвая. Парень был очевидцем инцидента, а вчера вечером на пр. Красной Калины, он узнал разыскиваемого и вместе товарищами передал полицейским.

Личность задержанного установлена ​​- им оказался 36-летний житель Мостиского района. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

"13 октября в полицию поступило сообщение, что в реанимацию одной из львовских больниц с диагнозом "проникающее ранение грудной клетки слева" госпитализирован 45-летний местный житель", – сообщают в полиции.

Как оказалось, мужчина получил ножевое ранение во время проезда в трамвае №8, между остановками "Кинотеатр Довженко" и "Верхний Шувар. Он стал очевидцем того, как неизвестные пытались украсть мобильный телефон у девушки и помешал им. В ответ один из воришек нанес ему удар ножом в грудь.

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно во Львове мужчина получил ножевое ранение в трамвае. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее во Львовской области задержали мужчину, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу.

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Источник: Сегодня

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