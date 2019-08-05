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Во Львовской области байкеры не поделили дорогу: пятеро пострадавших https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-05T13:15:00+03:00 Запад Лобовое столкновение произошло глубокой ночью

В Сокальском районе Львовской области произошло ДТП, вследствие которого пять человек получили травмы.

Как предварительно установили правоохранители, около четырех утра 4 августа произошло лобовое столкновение между мотоциклом "Ява", которым управлял 20-летний житель с. Хлевчаны, и байком Viper, под управлением его 23-летнего односельчанина. Об этом сообщают в полиции.

В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, 20-летний пассажир "Явы" и две пассажирки Viper в возрасте 16 и 17 лет. По данному факту открыто уголовное производство. Максимальное наказание виновнику аварии – до трех лет ограничения свободы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Черновицкой области произошло ДТП, в результате которого погиб иностранец. Еще четыре человека пострадали.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

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