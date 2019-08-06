Территориальной общине нанесен ущерб в 200 тысяч гривен

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Во Львовской области директора фирмы отдали под суд: разворовывал бюджетные деньги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-06T06:32:00+03:00 Запад Территориальной общине нанесен ущерб в 200 тысяч гривен

Во Львовской области разоблачили факт хищения бюджетных средств. Как оказалось, в 2017 году в одном из горосоветов заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта улицы. Сметная стоимость работ составила более 2,7 млн. гривен. В дальнейшем был составлен еще дополнительный договор на текущий ремонт этой же улице. Об этом сообщают в полиции.

Впоследствии к актам об объемах фактически выполненных работ внесли заведомо ложную информацию, что подтверждается заключением экспертизы. В результате на счета предприятия-подрядчика безосновательно перечислили 198,5 тысячи гривен.

В итоге 56-летнему директору предприятия сообщили о подозрении ( растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также – служебный подлог). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование завершено, дело направлено на рассмотрение суда.

Напомним, 31 июля во Львовской области поймали на взятке председателя сельского совета. Чиновник, за содействие в получении земельного участка требовал 5 тыс. долларов.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

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