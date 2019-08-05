Суд принял во внимание то, что он раскаялся в содеянном и не входил в круг руководителей банды

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Житель Киева финансировал террористов: мужчину освободили от уголовной ответственности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-05T05:35:00+03:00 Запад Суд принял во внимание то, что он раскаялся в содеянном и не входил в круг руководителей банды

На Волыни судили киевлянина за пособничество боевикам. Как оказалось, Луцкий горрайонный суд признал 28-летнего жителя Киева виновным в финансировании терроризма. Об этом сообщают в прокуратуре.

Работниками Управлением СБУ в Волынской области были собраны доказательства предоставления мужчиной финансовой и материальной помощи участнику незаконного вооруженного формирования террористической организации – так называемой "Донецкой народной республики".

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Назначая наказание, суд принял во внимание появление гражданина с повинной в правоохранительные органы, а также то, что он раскаялся в содеянном и не входил в круг организаторов или руководителей террористической группы (организации).

Итак, с учетом требований ч. 4 ст. 258-5 УК Украины, мужчину освобождены от уголовной ответственности.

Ранее на Волыни судили молодого парня за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, также мы писали, что Российский наемник Валерий Иванов, который отбывал наказание за терроризм в колонии города Дрогобыч Львовской области, погиб в результате несчастного случая.

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