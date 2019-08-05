Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,54
28,36

Житель Киева финансировал террористов: мужчину освободили от уголовной ответственности

Сегодня, 05:35

Суд принял во внимание то, что он раскаялся в содеянном и не входил в круг руководителей банды

/ Фото: Pixabay

Житель Киева финансировал террористов: мужчину освободили от уголовной ответственности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Суд принял во внимание то, что он раскаялся в содеянном и не входил в круг руководителей банды

На Волыни судили киевлянина за пособничество боевикам. Как оказалось, Луцкий горрайонный суд признал 28-летнего жителя Киева виновным в финансировании терроризма. Об этом сообщают в прокуратуре.

Работниками Управлением СБУ в Волынской области были собраны доказательства предоставления мужчиной финансовой и материальной помощи участнику незаконного вооруженного формирования террористической организации – так называемой "Донецкой народной республики".

Реклама

Назначая наказание, суд принял во внимание появление гражданина с повинной в правоохранительные органы, а также то, что он раскаялся в содеянном и не входил в круг организаторов или руководителей террористической группы (организации).

В тренде
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина
Андрей Лунин и его девушка

Итак, с учетом требований ч. 4 ст. 258-5 УК Украины, мужчину освобождены от уголовной ответственности.

Ранее на Волыни судили молодого парня за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, также мы писали, что Российский наемник Валерий Иванов, который отбывал наказание за терроризм в колонии города Дрогобыч Львовской области, погиб в результате несчастного случая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

суд терроризм финансирование Волынь

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Данилюк рассказал о плане Зеленского по Донбассу
Данилюк рассказал о плане Зеленского по Донбассу
СССР мог проиграть войну, если бы высадки в Нормандии не было?
СССР мог проиграть войну, если бы высадки в Нормандии не было?
Как зарабатывает миллиарды бизнес-империя Канье Уэста "Yeezy"?
Как зарабатывает миллиарды бизнес-империя Канье Уэста "Yeezy"?
Диета «Сжигательница жира»: меню на 7 дней
Диета «Сжигательница жира»: меню на 7 дней

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
В центре Львова спасали кота –
В центре Львова спасали кота – "альпиниста"Запад

Новости партнеров

Top 10 Most Costly Liquids In The World
Top 10 Most Costly Liquids In The World
10 Absolutely Unique Facts About Kanye
10 Absolutely Unique Facts About Kanye
18 Beautiful Cities That Are Tourist Magnets
18 Beautiful Cities That Are Tourist Magnets
20 Historical Things You Won't Believe Actually Happened
20 Historical Things You Won't Believe Actually Happened
12 Flicks That Almost Ended Their Stars' Careers
12 Flicks That Almost Ended Their Stars' Careers