Житель Киева финансировал террористов: мужчину освободили от уголовной ответственности

На Волыни судили киевлянина за пособничество боевикам. Как оказалось, Луцкий горрайонный суд признал 28-летнего жителя Киева виновным в финансировании терроризма. Об этом сообщают в прокуратуре.
Работниками Управлением СБУ в Волынской области были собраны доказательства предоставления мужчиной финансовой и материальной помощи участнику незаконного вооруженного формирования террористической организации – так называемой "Донецкой народной республики".
Назначая наказание, суд принял во внимание появление гражданина с повинной в правоохранительные органы, а также то, что он раскаялся в содеянном и не входил в круг организаторов или руководителей террористической группы (организации).
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Итак, с учетом требований ч. 4 ст. 258-5 УК Украины, мужчину освобождены от уголовной ответственности.
Ранее на Волыни судили молодого парня за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Напомним, также мы писали, что Российский наемник Валерий Иванов, который отбывал наказание за терроризм в колонии города Дрогобыч Львовской области, погиб в результате несчастного случая.
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