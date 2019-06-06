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Бунт в колонии: беспорядки устроили заключенные в Днепропетровской области

6 июня, 16:01

Из окон своих камер бунтующие выбрасывали подожженные вещи

Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы
Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы. Фото: Думская

В Пятихатской исправительной колонии, расположенной в Днепропетровской области, произошел бунт заключенных: заключенные выбрасывали подожженные вещи из окна спального блока, требуя улучшить условия содержания.

"Горело четыре участка (стулья, матрацы) на открытой территории между спальными корпусами по 12 квадратных метров каждый. Общая площадь пожара – 48 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", – рассказали корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе областного управления ГСЧС

По данным журналистов fraza.ua, инцидент произошел 5 июня, около 20:20, в колонии строгого режима, расположенной в поселке Красноивановка: около 100 человек не вышли на вечернюю поверку и начали выбрасывать из окон горящие вещи.

По предварительным данным, зачинщиками беспорядков стали два заключенных 1978 и 1988 годов рождения – один из них был осужден за угон, а второй – за торговлю наркотиками.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.


Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов. 

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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Тег бунт, колония, заключенные, беспорядки, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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