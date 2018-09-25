Во Львовской области из-за непогоды веткой дерева убило мужчину

В городе Борислав Львовской области ветка, которая из-за сильного порыва ветра упала с дерева, убила пожилого мужчину. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"24 сентября в городе Борислав в результате порывов ветра, веткой дерева, упавшей был нанесен смертельной местному жителю 1953 года", – говорится в сообщении.

На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 24 сентября во Львове с середины ночи распоясался сильный ветер. В результате порывов ветра были повреждены остановки общественного транспорта. Кроме того, на улицах города рухнуло несколько деревьев.

Кроме того, во Львовской области в результате непогоды остались без электричества 179 населенных пунктов полностью и 60 частично.

Ранее мы писали, что мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки. Тогда в центре города ветер повалил огромное дерево: оно раздавило припаркованный автомобиль и оборвало линии электропередач.