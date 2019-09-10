Во Львовской области мужчина до смерти избил знакомого

Подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы

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В Стрые полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

6 сентября копам сообщили, что в одной из квартир дома на улице Богдана Хмельницкого обнаружили тело мужчины. Погибший оказался 40-летним местным жителем. Выяснилось, что накануне между ним и 28-летним жителем района, с которым они распивали алкоголь, возник конфликт. Во время ссоры младший нанес старшему повреждения, от которых тот скончался.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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