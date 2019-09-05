Житель Херсона до смерти избил сожительницу: заподозрил в измене

В Херсоне в полицию поступило сообщение от медиков о насильственной смерти женщины. Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница, по всему телу которой были синяки и ссадины. Эксперты установили, что у нее была сломана челюсть, черепно-мозговая травма, переломаны все ребра, вследствие чего наступил травматический шок и смерть. Об этом сообщают в полиции.

В квартире погибшей полицейские обнаружили ее 48-летнего гражданского мужа. Он объяснил полицейским, что два дня назад выпивал с женой, ночью лег спать, а она отпросилась в гости к подруге. Вернулась утром, и на вопрос, у кого провела время, он услышал об измене.

По его словам, он разозлись и перестал себя контролировать: бил женщину руками и ногами. Затем положил ее на кровать, где она и пролежала два дня. Все это время он не предоставил ей никакой помощи. Только когда женщина перестала дышать, то вызвал "скорую", но было поздно.

Мужчина задержан и находится в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, недавно в городе Лозовая убили 40-летнюю женщину, ее тело обнаружили на местной свалке.

За причастность к совершению преступления задержали 54-летнего мужчину.

Ранее в Днепропетровской области полицейские Новомосковска задержали девушку, которую подозревают в убийстве своего односельчанина.

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