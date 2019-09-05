Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Житель Херсона до смерти избил сожительницу: заподозрил в измене

5 сентября, 19:45

Два дня травмированная женщина пролежала дома, без помощи медиков

В Херсоне в полицию поступило сообщение от медиков о насильственной смерти женщины. Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница, по всему телу которой были синяки и ссадины. Эксперты установили, что у нее была сломана челюсть, черепно-мозговая травма, переломаны все ребра, вследствие чего наступил травматический шок и смерть. Об этом сообщают в полиции.

В квартире погибшей полицейские обнаружили ее 48-летнего гражданского мужа. Он объяснил полицейским, что два дня назад выпивал с женой, ночью лег спать, а она отпросилась в гости к подруге. Вернулась утром, и на вопрос, у кого провела время, он услышал об измене.

По его словам, он разозлись и перестал себя контролировать: бил женщину руками и ногами. Затем положил ее на кровать, где она и пролежала два дня. Все это время он не предоставил ей никакой помощи. Только когда женщина перестала дышать, то вызвал "скорую", но было поздно.

Мужчина задержан и находится в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, недавно в городе Лозовая убили 40-летнюю женщину, ее тело обнаружили на местной свалке.

За причастность к совершению преступления задержали 54-летнего мужчину.

Ранее в Днепропетровской области полицейские Новомосковска задержали девушку, которую подозревают в убийстве своего односельчанина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

убийство Херсон измена полицейские

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасностиДругие регионы
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спаслиДругие регионы
В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько сел
В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько селДругие регионы
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчик
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчикДругие регионы

Новости партнеров

Loading...