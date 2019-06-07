Во Львовской области на взятке погорел начальник отделения полиции

Майор требовал от местного жителя 65 тысяч гривен







Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Сколевского отделения полиции Стрыйского отдела ГУНП в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, майор полиции вымогал от местного жителя 65 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал не притягивать мужчину к ответственности по сфальсифицированным материалам о якобы совершении ДТП. В случае неуплаты денег полицейский угрожал мужчине уголовным преследованием. Взяточника задержали во время получения всей суммы.

"Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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