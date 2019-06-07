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Во Львовской области на взятке погорел начальник отделения полиции

7 июня, 08:48

Майор требовал от местного жителя 65 тысяч гривен

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Сколевского отделения полиции Стрыйского отдела ГУНП в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, майор полиции вымогал от местного жителя 65 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал не притягивать мужчину к ответственности по сфальсифицированным материалам о якобы совершении ДТП. В случае неуплаты денег полицейский угрожал мужчине уголовным преследованием. Взяточника задержали во время получения всей суммы.

"Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, полицейский, Львовская область

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