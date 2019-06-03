В Житомирской области СБУ разоблачила на взятках двух полицейских

Правоохранители задержали одного из фигурантов после получения 2700 гривен

Фото: Житомир.info.







Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках двух полицейских одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали деньги от представителей коммерческих структур за несоздание искусственных препятствий при осуществлении хозяйственной деятельности. За ежемесячную неправомерную выгоду в размере от пяти до десяти тысяч гривен злоумышленники "гарантировали" предпринимателям бесперебойную работу противоправной транспортировки лесоматериалов через территорию района.

Правоохранители задержали одного из фигурантов уголовного производства в райцентре после получения 2700 гривен – очередной части взятки. Ранее оперативники СБУ задокументировали два факта получения неправомерной выгоды на общую сумму четыре тысячи гривен от местного бизнесмена.

Обоим полицейским объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Между тем, изданию Житомир.info из собственных источников стало известно, что взяточников задержали в Олевске.

Напомним, чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в 2000 долларов США. Правоохранители задержали заместителя начальника отдела.

Ранее в Киеве на взятке задержали двух налоговиков. Задержанными оказались замначальника и следователь одного из отделов столичного ГУ ГФС. По данным следствия, указанные лица требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.

А в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.

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