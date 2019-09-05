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Во Львовской области после свадьбы в больницу попали 11 человек

5 сентября, 08:33

Среди пострадавших есть ребенок

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области празднование свадьбы в ресторане закончилось массовым отравлением. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 3 и 4 сентября в Новояворовской ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 11 человек (из них 1 ребенок)", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, все пострадавшие 31 августа праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное Яворивского района. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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