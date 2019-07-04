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Во Львовской области ребенка насмерть засыпало песком

4 июля, 11:33

Семилетний мальчик погиб, играя на песчаной горке

Фото: moe-online.ru

В одном из сел Золочевского района Львовской области 3 июля, около 19.00, погиб семилетний мальчик.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, маленький местный житель, играл в куче песка возле двора. В какой-то момент песок сдвинулся и присыпал ребенка. Мальчик скончался до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, которая находится в 200 метрах от их дома.


Ранее в Тернополе патрульный полицейский спас девочку, которая могла выпасть из открытого окна.

Также мы писали, что в городе Чортков Тернопольской области от удара током  погиб 14-летний мальчик. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

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Тег Львов, ребенок, песок, погиб

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