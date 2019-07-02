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Восьмилетний ребенок погиб от удара током в Кировоградской области

2 июля, 18:24

После дождя мальчик вышел погулять возле двора

Фото: Pixabay

В селе Великая Выска Маловысковского района ударило током восьмилетнего мальчика, ребенок умер. 

"После дождя мальчик вышел погулять возле двора. В это время упал провод, ведущий от столба к дому, ребенок взял его в ручки, его ударило током", — сообщил УНН источник в правоохранительных органах.

Сообщение о трагедии в Маловысковское ОП ГУНП поступило от матери ребенка.

Для установления окончательной причины смерти школьника Кировоградский районный суд назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в Одесской области 11-летняя девочка схватилась за высоковольтный провод и погибла. Также током ударило 13-летнюю подругу девочки, которая пыталась оттянуть погибшую от места поражения.

Ранее в Киевской области подросток погиб на мосту от удара током

А в Чернигове 19-летнего курсанта ударило током, как только он взялся за поручень троллейбуса.

А в Житомирской области 1 июня в реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован 10-летний мальчик с термическими ожогами тела, которые он получил во время селфи на крыше грузового поезда на станции Ушицы.

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Тег ребенок, ток, удар током, гибель детей, провод

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