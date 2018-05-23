Во Львовской области сожгли украинские флаги

Сегодня, 14:47

Злоумышленником оказался  житель Сумской области

Во Львовской области сожгли украинские флаги

В райцентре Городок неизвестный мужчина сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий. ЧП произошло 22 мая, около 22.20.

"Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области. Его задержали, вскоре суд изберет  меру пресечения", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство (надругательство над государственными символами). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также мотивы, побудившие злоумышленника к совершению правонарушения.

Ранее сообщалось, что в  Тернопольской области за одни  сутки вандалы дважды успели повредить памятные знаки. На окраине села Петриков возле Тернополя неизвестные облили маслянистым веществом памятник жертвам Холокоста. А в тернопольском парке "Топильче"  разрисовали красной краской гранитный камень, установленный в честь создания стрелковой дивизии "Галичина".

Также мы писали, во Львове вандалы разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.

А  в Хмельницкой области хулиганы похитили с могилы убитого на Донбассе бойца украинский флаг, и разъезжали с ним по селу.
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"Сегодня"

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