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Во Львовской области столкнулись две легковушки: погибла женщина

2 сентября, 10:06

Смертельное ДТП произошло на трассе «Львов-Рогатин-Мукачево»

/ Фото: Сегодня

Во Львовской области столкнулись легковушки Dacia и Renault. В результате ДТП погибла женщина-пассажир, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла 1 сентября около на трассе "Львов-Рогатин-Мукачево" в одном из сел Жидачевского района. Как выяснилось, за рулем Dacia находился 43-летний житель Ивано-Франковска.

В результате столкновения легковушек травмы получили их водители транспортных средств. А пассажирка Dacia, 38-летняя жительница Ивано-Франковска, от полученных травм скончалась.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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