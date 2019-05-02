Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львовской области столкнулись фура и туристический автобус

2 мая, 12:12

В результате ДТП травмировалась 20-летняя иностранка

Фото: Варта-1

Во Львовской области в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком травмировалась иностранная туристка. ДТП произошло на автодороге "Киев-Чоп" в Пустомытовском районе.

Как предварительно установили полицейские, столкнулись автобус Neoplan, которым управлял 24-летний иностранец и грузовой автомобиль Тata, за рулем которого находился 58-летний житель города Винники.

В автобусе находились иностранные туристы. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка автобуса, 20-летняя девушка.

Открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, первого мая, на международной трассе Киев – Чоп, недалеко от Ровно, произошли серьезные ДТП, которые на некоторое время парализовали движение по магистрали. Первая авария произошла недалеко от села Грушвица.  Вторая – в Ровенском районе: фура, груженая яблоками, не удержалась на мокрой дороге – ее тяжелую машину занесло на встречную полосу.

Также сообщалось, что во Львове произошло  ДТП с участием иностранца. Нетрезвый поляк на автомобиле BMW врезался в рекламный щит.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, авария, ДТП, Львов

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области столкнулись фура и туристический автобус". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре иномарка врезалась в дерево: водитель погиб на месте

Сегодня, 11:43

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

В Киеве грузовик насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 11:35

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть велосипедиста

Смертельное ДТП в Одессе: погиб пешеход, водитель скрылся

Вчера, 11:17

Водитель скрылся с места происшествия

На Прикарпатье случилось смертельное ДТП: погибла работница полиции

30 апреля, 16:50

По предварительным данным, второй водитель не рассчитал скорость и расстояние между автомобилями

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

10 звездных родителей с психическими расстройствами

6 возможных симптомов рака глаза

Необычный райдер: 7 самых безумных требований звёзд

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной