Во Львовской области столкнулись фура и туристический автобус

В результате ДТП травмировалась 20-летняя иностранка

Фото: Варта-1

Во Львовской области в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком травмировалась иностранная туристка. ДТП произошло на автодороге "Киев-Чоп" в Пустомытовском районе.

Как предварительно установили полицейские, столкнулись автобус Neoplan, которым управлял 24-летний иностранец и грузовой автомобиль Тata, за рулем которого находился 58-летний житель города Винники.

В автобусе находились иностранные туристы. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка автобуса, 20-летняя девушка.

Открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, первого мая, на международной трассе Киев – Чоп, недалеко от Ровно, произошли серьезные ДТП, которые на некоторое время парализовали движение по магистрали. Первая авария произошла недалеко от села Грушвица. Вторая – в Ровенском районе: фура, груженая яблоками, не удержалась на мокрой дороге – ее тяжелую машину занесло на встречную полосу.

Также сообщалось, что во Львове произошло ДТП с участием иностранца. Нетрезвый поляк на автомобиле BMW врезался в рекламный щит.

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