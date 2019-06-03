Во Львовской области утонул подросток

Парень во время купания на реке нырнул и не смог выплыть

В селе Острив Сокальского района Львовской области в реке Солокия утонул 14-летний парень.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что в субботу вечером подросток, около 21:30, находясь в воде со своими товарищами, нырнул и не выплыл", – сообщают в полиции.

Тело несовершеннолетнего без видимых телесных повреждений спасатели разыскали на следующее утро.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза.

Напомним, всего с начала года на водоемах Украины погибло 265 человек, из которых 25 детей. При этом спасено 135 граждан, в том числе 20 детей.

Ранее в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.

Также спасатели рассказали, как не стать жертвой воды:

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