На границе с Польшей задержали автомобиль, "заправленный" янтарем: видео
Пограничники изъяли из тайника, который был в топливном баке, более двенадцати килограммов камней
Попытку незаконного перемещения контрабандного янтаря предотвратили сегодня на границе с Польшей.
"3 июня, около 6.00 в пункт пропуска" Рава-Руська", что во Львовской области, на выезд из Украины прибыл автомобиль Volkswagen. Для пересечения границы водитель выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет запрещенных предметов", – сообщают в ГПС.
Однако во время совместного с таможенниками осмотра пограничники Львовского отряда обнаружили в транспортном средстве камни необработанного янтаря.
"Солнечный камень" наш соотечественник скрывал в переработанном баке своего авто. Всего пограничники достали из тайника более 12 килограммов камней.
Ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.
Также сообщалось, что в Ровенской области полиция изъяла восемь килограммов янтаря, который перевозился в двух автомобилях.
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