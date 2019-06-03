На границе с Польшей задержали автомобиль, "заправленный" янтарем: видео

Пограничники изъяли из тайника, который был в топливном баке, более двенадцати килограммов камней

Фото: ГПС

Попытку незаконного перемещения контрабандного янтаря предотвратили сегодня на границе с Польшей.

"3 июня, около 6.00 в пункт пропуска" Рава-Руська", что во Львовской области, на выезд из Украины прибыл автомобиль Volkswagen. Для пересечения границы водитель выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет запрещенных предметов", – сообщают в ГПС.

Однако во время совместного с таможенниками осмотра пограничники Львовского отряда обнаружили в транспортном средстве камни необработанного янтаря.

"Солнечный камень" наш соотечественник скрывал в переработанном баке своего авто. Всего пограничники достали из тайника более 12 килограммов камней.

Ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.

Также сообщалось, что в Ровенской области полиция изъяла восемь килограммов янтаря, который перевозился в двух автомобилях.

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