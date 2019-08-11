Во Львовской области в жутком ДТП погибли две женщины: появилось видео

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Под Бродами во Львовской области столкнулись легковушки Audi и ВАЗ. Погибли две женщины, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Смертельное ДТП произошло 10 августа около 16:15 на трассе Киев – Чоп. Как выяснилось, за рулем ВАЗ-21099 находился 43-летний житель Херсонской области, а второй легковушкой управлял 55-летний львовянин.

В результате аварии на месте погибли пассажирки ВАЗа в возрасте 32 и 72 года. Водителей авто госпитализировали.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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