В Винницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали восемь человек

Под Немировом произошло пьяное ДТП – столкнулись автомобили Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170. Пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Авария произошла вчера около 21:35 на трассе Немиров – Гайсин вблизи села Красное Немировского района. Как выяснилось, 38-летний водитель ВАЗ 2170, выезжая на главную дорогу, врезался в микроавтобус Mersedes. За рулем второго автомобиля находился 49-летний житель Закарпатской области. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получили водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых дети 6, 7 и 13 лет. Всех пострадавших с переломами и ушибами госпитализировали в больницу. Угрозы их жизни нет.

Отметим, что в крови водителя легковушки обнаружили 3,52 промилле алкоголя. Мужчина не пострадал.

"Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз. Следствием начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами")", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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