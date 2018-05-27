Во Львовской области возле полигона найден мертвым военнослужащий

Сегодня, 15:14

В настоящее время выясняются обстоятельства его смерти

Фото: dnepr.info
Фото: dnepr.info

Возле Яворовского военного полигона во Львовской области был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий. Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк

"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", – сообщил Поронюк.

Согласно информации, военнослужащий, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей, был обнаружен мертвым 26 мая в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон).

Напомним, во Львовской области, на территории одного из военных городков, в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в область головы и груди. 

Как сообщалось, в Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник. В результате нарушения мер безопасности он получил травмы не совместимые с жизнью.

Ранее в поезде "Хмельницкий-Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы лейтенанта Максима Свинцицкого, который следовал к месту несения службы. 

А в ноябре 2016 года в госпитале одной из воинских частей Одессы из-за травмы головы скончался 25-летний солдат.
погиб, львовская область, военнослужащий, яворовский полигон

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области возле полигона найден мертвым военнослужащий". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: misanec.ru

От взрыва гранаты погиб военный в Одесской области

28 Ноября 2017, 13:13

Командование ВМС ВСУ начало служебное расследование

Донбасс

фото из открытых источников

На Донбассе от пули снайпера погиб воевавший в Песках украинский доброволец

17 Мая, 04:18

Сергей Гундер год участвовал в боях в Песках, получил тяжелое ранение в руку во время разведки  
Загрузка...

Донбасс

Фото: Facebook

Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера

4 Марта, 15:52

Мужчине было всего 34 года

Запад

Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области нашли мертвого мужчину

10 Марта, 16:10

Личность погибшего пока не установлена

Донбасс

Фото: AFP

Гибель военного на Донбассе: появились подробности

7 Марта, 15:53

Бойцу было всего лишь 20 лет

Донбасс

Фото: AFP

Боевики нанесли урон военным на Донбассе

10 Марта, 08:08

За минувшие сутки в украинских рядах есть погибший и раненый
Загрузка...