Во Львовской области возле полигона найден мертвым военнослужащий

В настоящее время выясняются обстоятельства его смерти

Возле Яворовского военного полигона во Львовской области был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий. Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк

"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", – сообщил Поронюк.

Согласно информации, военнослужащий, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей, был обнаружен мертвым 26 мая в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон).

Напомним, во Львовской области, на территории одного из военных городков, в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в область головы и груди.

Как сообщалось, в Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник. В результате нарушения мер безопасности он получил травмы не совместимые с жизнью.

Ранее в поезде "Хмельницкий-Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы лейтенанта Максима Свинцицкого, который следовал к месту несения службы.

А в ноябре 2016 года в госпитале одной из воинских частей Одессы из-за травмы головы скончался 25-летний солдат.