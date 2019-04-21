Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львовской области второй тур выборов проходил неспокойно

Сегодня, 23:02

В области было зафиксировано десятки нарушений


Во Львовской области в ходе второго тура выборов президента было зафиксировано десятки нарушений.

Одним из самых распространенных оказалась попытка выдать бюллетень избирателям, которые не имели при себе паспортов: таких случаев было около десятка, но только один раз, в селе Старая Ропа, человеку без документов дали бюллетень, а в остальных случаях нарушение пресекли наблюдатели.

В львовском пригороде – Брюховичах мужчина пытался проголосовать за сына по доверенности, а члены избирательной комиссии пояснили ему, что это невозможно. Между тем, в Липниках дали три бюллетеня в одни руки.

"Наблюдатель пытался позвать сотрудника полиции для выяснения обстоятельств, но его не оказалось на месте. Соответственно, полицию вызвали через Жовковский райотдел, где было потеряно определенное время. По информации нашего наблюдателя, в урну бросили уже не три бюллетеня, а один", – заявил Тарас Радь, координатор наблюдения за выборами во Львовской области от общественной сети "Опора".

Также "горячо" было и на улицах Львова – после обеда поступило сообщение о минировании аэропорта, вокзала и двух торгово-развлекательных центров. Эвакуировали несколько тысяч людей.

Взрывчатки нигде не нашли. Сообщений о задержке рейсов из-за "минирования" также не поступало.

Напомним, ранее были опубликованы данные национальных экзит-половСогласно данным, 73,2% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, а 25,3% – за Петра Порошенко.


Владимир Зеленский уже прокомментировал результаты национальных экзит-полов. Он поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув: "Все возможно".

В свою очередь, действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение и пообещал бороться за сохранение тех успехов, которых успела добиться страна. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, нарушения, Львов, второй тур, львовская область

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области второй тур выборов проходил неспокойно". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК публикует результаты второго тура выборов: Зеленский уверенно лидирует

Сегодня, 23:11

Центральная избирательная комиссия ведет подсчет голосов после второго тура выборов, данные обновляются

В МВД отчитались, что массовых нарушений порядка на выборах не зафиксировано

Сегодня, 22:30

Все подразделения продолжают выполнять задачи – это обеспечение безопасности, доставка протоколов в окружные избирательные комиссии, потом в ЦИК

Алсу ответила на жесткие слова Лободы о судьбе ее дочери

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

8 интересных фактов о цвете глаз

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Крымский сценарий в Беларуси невозможен по одной простой причине

Советы бегуньям с большой грудью

Как понять, что в организме не хватает магния

Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

Яна Соломко похвасталась фигурой в мини-платье

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Смартфоны Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 и звонилка Nokia 210