Во Львовской области второй тур выборов проходил неспокойно

В области было зафиксировано десятки нарушений

Во Львовской области в ходе второго тура выборов президента было зафиксировано десятки нарушений.

Одним из самых распространенных оказалась попытка выдать бюллетень избирателям, которые не имели при себе паспортов: таких случаев было около десятка, но только один раз, в селе Старая Ропа, человеку без документов дали бюллетень, а в остальных случаях нарушение пресекли наблюдатели.

В львовском пригороде – Брюховичах мужчина пытался проголосовать за сына по доверенности, а члены избирательной комиссии пояснили ему, что это невозможно. Между тем, в Липниках дали три бюллетеня в одни руки.

"Наблюдатель пытался позвать сотрудника полиции для выяснения обстоятельств, но его не оказалось на месте. Соответственно, полицию вызвали через Жовковский райотдел, где было потеряно определенное время. По информации нашего наблюдателя, в урну бросили уже не три бюллетеня, а один", – заявил Тарас Радь, координатор наблюдения за выборами во Львовской области от общественной сети "Опора".

Также "горячо" было и на улицах Львова – после обеда поступило сообщение о минировании аэропорта, вокзала и двух торгово-развлекательных центров. Эвакуировали несколько тысяч людей.

Взрывчатки нигде не нашли. Сообщений о задержке рейсов из-за "минирования" также не поступало.

Напомним, ранее были опубликованы данные национальных экзит-полов. Согласно данным, 73,2% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, а 25,3% – за Петра Порошенко.

Владимир Зеленский уже прокомментировал результаты национальных экзит-полов. Он поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув: "Все возможно".

В свою очередь, действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение и пообещал бороться за сохранение тех успехов, которых успела добиться страна.

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