Во Львовской области задержали главу РГА

Во Львовской области поймали на взятке главу одной из районных государственных администраций. Чиновник организовал преступную вымогательства и получения взяток от физических и юридических лиц за решение земельных вопросов.

"Председатель РГА требовал от предпринимателя одну тысячу долларов. За указанную сумму чиновник пообещал посодействовать в принятии на сессии райсовета решение об утверждении технической документации по нормативной оценке земельного участка на подотчетной ему территории", - установили правоохранители.

Кроме этого, он пообещал дальнейшее подписание договора аренды указанного земельного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива.

Средства чиновник получал в два этапа: 200 долларов за вынесение указанного вопроса на рассмотрение сессии райсовета и 800 долларов за подписание договора аренды.

Сегодня, 2 ноября, оперативники задержали фигуранта при получении второй части неправомерной выгоды.

Главе райгосадминистрации грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.