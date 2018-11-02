Во Львовской области задержали главу РГА

Сегодня, 18:50

Чиновник организовал преступную схему вымогательства и получения взяток


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Во Львовской области поймали на взятке главу одной из районных государственных администраций. Чиновник организовал преступную  вымогательства и получения взяток  от физических и юридических лиц за решение земельных вопросов.

"Председатель РГА требовал от предпринимателя одну тысячу долларов. За указанную сумму чиновник пообещал посодействовать в принятии на сессии райсовета решение об утверждении технической документации по нормативной оценке земельного участка на подотчетной ему территории", -  установили правоохранители.

Кроме этого, он пообещал  дальнейшее подписание договора аренды указанного земельного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива.

Средства чиновник получал в два этапа: 200 долларов  за вынесение указанного вопроса на рассмотрение сессии райсовета и 800 долларов за подписание договора аренды.

Сегодня, 2 ноября, оперативники задержали фигуранта при получении второй части неправомерной выгоды.

Главе райгосадминистрации грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
взятка, чиновник, рга, наказание

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Источник:

"Сегодня"

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