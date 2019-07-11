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Взятка в миллион гривен: во Львове судят чиновника Госгеокадастра

11 июля, 12:01

Один из начальников за 65 тысяч долларов пообещал предпринимателю решить земельный вопрос

Во Львове за взятку в миллион гривен будут судить одного из заместителей руководителя областного управления Госгеокадастра.

Установлено, что чиновник пообещал  заинтересованному лицу за  65 тыс. долларов  решить земельный вопрос, а именно, получить в собственность земельный участок вблизи природного парка.

Фигуранта  задержали во время получения им первой части неправомерной выгоды. В автомобиле правонарушителя  изъяли 32,5 тыс. долларов, что согласно официальному курсу НБУ составило 901,8 тыс.грн.

После этого злоумышленнику сообщили о подозрении (злоупотребление влиянием). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы -  залог в размере 458 тыс. гривен, который был уплачен.

Напомним, во Львове 31 января 2019 г. разоблачили на взятке одного из руководителей областного управления Госгеокадастра. За решение земельного вопроса он требовал 65 тыс. долларов.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Ранее сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.


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Тег суд, взятка, Львов, чиновник

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