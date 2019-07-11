Подозреваемого в убийстве "Сармата"оставили под стражей

Под стражей Сигида находится в рамках другого дела

Подозреваемый в убийстве Михаил Сигида. Фото: Громадське.

Печерский суд Киева принял решение оставить под стражей до 1 августа подозреваемого в организации заказного убийства участника боевых действий на Донбассе Виталия ОлешкоМихаила Сигиду.

Заседание суда транслировали близкие "Сармата".

Однако под стражей Сигида находится в рамках другого дела — по подозрению в разбойном нападении в Мариуполе, сообщает Громадське.

По данным следствия, 28 июля 2014 года Михаил Сигида вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего мужчину, пытались вытащить его из машины, повредили ее и завладели 10 тысячами долларов и другим имуществом.

Ранее Сигиду отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.

В декабре 2018 был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

Руководство Национальной полиции заявляло, что убийство "Сармата" было заказным. Рассматривается несколько версий убийства.

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