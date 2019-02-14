Житель Ивано-Франковска до смерти избил родную мать
Тело 67-летней женщины со следами побоев обнаружила дочь погибшей
На Прикарпатье выясняют обстоятельства нанесения тяжких телесных повреждений 67-летней жительнице областного центра, от которых она скончалась. Тело женщины со следами побоев по месту жительства обнаружила дочь умершей.
"В совершении преступления есть основания заподозрить 42-летнего сына потерпевшей. Как предварительно установлено, между родственниками возник конфликт, в ходе которого нетрезвый сын беспощадно избил мать. На момент приезда сотрудников полиции мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и с порезанными ножом венами на руках. Сейчас его жизни угрозы нет", – сообщают в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, не так давно в городе Дрогобыч Львовской области девочка убила своего отца, вонзив ему в шею нож.
Также мы писали, что на Закарпатье арестовали жителя Берегово, который подозревается в убийстве родной матери.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.
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