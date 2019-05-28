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Житель Прикарпатья пытался пронести через границу рюкзак, набитый деньгами

28 мая, 12:18

Таможенники изъяли 35 тысяч долларов

Фото: пресс-служба ГФС

Работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу. Об этом сообщает в Facebook руководитель Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук.


Так, на пешем переходе пункта пропуска "Шегини – Медика", что на границе с Польшей,  сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке гражданина Украины 35 тыс. долларов.

Деньги пытался я пронести в Украину 39-летний житель Ивано-Франковской области через "зеленый коридор". Теперь причину такого вояжа с незадекларированными деньгами мужчина будет объяснять в суде.

В то же время в ответ  на пост начальника таможни не очень "лестно" отозвались пользователи Facebook, предполагая, что этом пешеходом мог быть заробитчанин, который заработал деньги тяжелым трудом, и подобные задержания больше похожи на показуху.

Напомним, на днях во Львовской области, через пункт пропуска "Краковец – Корчева", женщина "забыла" указать в декларации почти полторы тонны кофе. Такое количество растворимого напитка хотела завести из Польши в Украину 23-летняя жительница Ивано-Франковской области.


Также  во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить их в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее в международном аэропорту "Львов" пресекли контрабанду золотых ювелирных изделий  из Турции в Украину. Товар обнаружили при осмотре багажа пассажира рейса Стамбул – Львов.

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Тег деньги, Львов, таможня, декларации

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