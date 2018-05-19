Житель Волыни ехал в Беларусь, затарившись боевыми гранатами

Сегодня, 06:30

Боеприпасы  были спрятаны  под верхней одеждой мужчины


Во время задержания. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Во время задержания. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Во время задержания. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Оперативники СБУ пресекли попытку незаконного перемещения гражданином Украины в Республику Беларусь четырех гранат наступательного действия РГД-5 через таможенную границу в пункте пропуска "Доманово". Боеприпасы были спрятаны под верхней одеждой мужчины.

"Прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве следователей Управления СБУ в области по факту покушения на контрабанду взрывчатых веществ", – сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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Взрывные предметы изъяты и отправлены на судебные экспертизы. Продолжается досудебное расследование. За совершение этого преступления жителю Волыни грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, не так давно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.

В городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.
оружие, Беларусь, боеприпасы, Волынь Луцк

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Источник:

"Сегодня"

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