В результате аварии двигатель одной из машин отлетел примерно на 60 метров

Жуткое ДТП во Львовской области: пострадали пять человек 2019-07-29T12:00:00+03:00 Запад В результате аварии двигатель одной из машин отлетел примерно на 60 метров

Во Львовской области на автодороге "Киев – Чоп" в районе села Раковец Пустомытовского района, вчера, 28 июля около 19.00 произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Audi А8, которым управлял 42-летний львовянин и Volkswagen Passat, под управлением 22-летнего жителя города Жидачев. В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств и трое пассажиров Volkswagen – двое в возрасте девятнадцати лет и одна двадцатилетняя девушка", – сообщают в полиции.

Как добавляет Варта-1, после столкновения двигатель одного из автомобилей выбросило примерно на 50-60 метров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно в Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

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