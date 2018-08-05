Жуткое столкновение легковушек во Львовской области: пострадали дети

В результате аварии пострадали пять человек, среди них – двое детей возрастом пяти и десяти лет

Во Львовской области, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, среди них – двое детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Столкнулись автомобили Skoda Fabia, которым управлял 45-летний житель Львова и Volkswagen Passat, за рулем которого находился житель Дрогобыча", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей возрастом пяти и десяти лет. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.