В Харьковской области легковушка насмерть сбила 77-летнего мужчину

В селе Каменная Яруга Харьковской области легковой автомобиль "ВАЗ" насмерть сбил 77-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" допустил наезд на местного жителя. В результате полученных травм 77-летний мужчина погиб на месте", – рассказали правоохранители.

На данный момент информацию о ДТП внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.