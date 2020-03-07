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Зима все не уходит: спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

7 марта, 09:00

Тина Наринецкая

Снеголавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Пока в остальных регионах Украины царит теплая и солнечная погода, в Карпатах до сих пор сохраняется снеголавинная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"7-8 марта в высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – рассказали спасатели.

Отметим, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, 7 марта Карпаты будут самым "холодным" регионом. Тут ожидается нулевая температура.

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Также мы писали, что погода не порадует украинцев 8 марта – в ряде областей ожидаются дожди, местами похолодание. Однако так будет не везде – на юге и востоке ожидается настоящая весна – прогреет до 17 градусов.

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Facebook Генерального штаба ВСУ

Отметим, что весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы, ведь начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

Кроме того, ранее мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

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