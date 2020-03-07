Температурные качели и дожди: чего ждать от погоды 7 марта (карта)

Северные и центральные области с самого утра накроет туман

В Украине в субботу, 7 марта, в большинстве областей будет сухо и солнечно. Дожди синоптики прогнозируют только на севере и западе страны, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных и местами в северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

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С самого утра в северных и центральных областях будет царить туман. Ветер ожидается южный и юго-западный, 5-10 м/с Температура установится на уровне ​​8-13 градусов тепла, в южной части, восточных и Днепропетровской областях – 13-18 градусов тепла. А вот в Карпатах синоптики прогнозируют нулевую температуру.

Ранее мы писали, что специалисты прогнозируют в Украине аномальную погоду весной и летом.

Также сообщалось, что из-за аномальной погоды в Харькове введут новый график подачи тепла. "Сегодня" выясняли, что изменится.

Отметим, что благодаря теплой погоде суммы в коммунальных платежках украинцев за февраль окажутся самыми низкими за последние годы.

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