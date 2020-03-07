Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Температурные качели и дожди: чего ждать от погоды 7 марта (карта)

7 марта, 07:53

Тина Наринецкая

Северные и центральные области с самого утра накроет туман

В Украине в субботу, 7 марта, в большинстве областей будет сухо и солнечно. Дожди синоптики прогнозируют только на севере и западе страны, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных и местами в северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Реклама

С самого утра в северных и центральных областях будет царить туман. Ветер ожидается южный и юго-западный, 5-10 м/с Температура установится на уровне ​​8-13 градусов тепла, в южной части, восточных и Днепропетровской областях – 13-18 градусов тепла. А вот в Карпатах синоптики прогнозируют нулевую температуру.

В тренде
Заявление "Медиа Группы Украина"

Ранее мы писали, что специалисты прогнозируют в Украине аномальную погоду весной и летом.

Также сообщалось, что из-за аномальной погоды в Харькове введут новый график подачи тепла. "Сегодня" выясняли, что изменится.

Отметим, что благодаря теплой погоде суммы в коммунальных платежках украинцев за февраль окажутся самыми низкими за последние годы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина дожди погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
У Зеленского отреагировали на заявление премьера про воду для Крыма
У Зеленского отреагировали на заявление премьера про воду для КрымаПолитика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)
В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)Происшествия
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...