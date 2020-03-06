Погода на 8 марта испортится: где ждать до +17 и кому не повезет с дождями

Погода на 8 марта не порадует – в ряде областей ожидаются дожди, местами похолодание. Однако так будет не везде – на юге и востоке ожидается настоящая весна до +17. Об этом сообщила в Facebook Наталия Диденко.

По ее словам, на выходных будет и похолодание, и теплая погода с солнцем, и дожди, однако местами аж до +17.

"Атмосферный фронт обусловит завтра дожди в западных областях, а в воскресенье, 8 марта, дожди охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую, Черкасскую области, вечером Кропивницкий и районы. К вечеру дожди вероятные в Одесской области, где могут громыхать даже грозы. Солнце или переменная веселая облачность достанутся восточным областям, южной части, Днепру с окрестностями. Температура воздуха низкой ожидается в западных областях – 5-11 градусов, высоко в Карпатах, возможно, и до нуля. Именно поэтому там возможен мокрый снег. Теплее будет на востоке и юге – до 15-17 градусов. На севере и в центральных областях в течение дня 10-15 градусов. Ветер повеет с юга, порывистый, но без ломания ветвей и валяний билбордов, веселый такой мартовский ветер", – написала Диденко.

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В Киеве суббота будет теплой – 12-13 градусов, местами небольшой дождь. А вот 8 марта набегут облака, придет атмосферный фронт и похолодает – серые дожди и около 8-10 градусов.

А в начале следующей недели, 9-10 марта, погода наладится – в Украине дождей почти не будет, температурное распределение удержится в воскресных пределах, то есть, прохладно на западе и севере, тепло на востоке и юге.

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

А тем временем весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

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