Змея-убийца: львовская прокуратура открыла уголовное производство

Расследование ведется по факту ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей, котрым не удалось спасти маленькую девочку

Львовская прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

"Львовской местной прокуратурой №1 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украина (смерть малолетнего ребенка)", – сообщают в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что потерпевшая, 12 августа была доставлена из Сколивской районной центральной больницы в КЗ ЛОР "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр" с предварительным диагнозом "укус змеей нижней конечности".

Во львовском лечебном учреждении девочка находилась в течение двух дней, где 14 августа 2018 года умерла.

Проведение досудебного расследования поручено следственному управлению ГУ Нацполиции во Львовской области и его ход находится на контроле прокуратуры области.

Напомним, на днях во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

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